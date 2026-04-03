„Satansbratan“ wird in Thailand vom Pech verfolgt

Nach dem schockierenden Unfall-Posting aus Thailand sorgt Wiener Influencer Erik Seidl alias „Satansbratan“, erneut für Aufregung – und diesmal scheint das Pech ihn regelrecht zu verfolgen.
Nur wenige Tage nachdem er seine Community mit Bildern aus dem Rollstuhl und schwer bandagiertem Rücken geschockt hatte, wurde es plötzlich still um den Wiener. Viele Fans fragten sich bereits besorgt: Was ist jetzt schon wieder passiert? Nun gibt es ein Update – und das hat es in sich ...
Anzeige bei Polizei erstattet
Wie der Social-Media-Star selbst auf Instagram berichtet, hat er ausgerechnet in dieser ohnehin schwierigen Situation auch noch seinen Reisepass verloren. Ein Albtraum für jeden Urlauber – besonders im Ausland. Laut eigenen Angaben musste er bereits Anzeige bei der Polizei erstatten.
Doch damit nicht genug: Als wäre der Unfall und der Passverlust nicht schon genug, hat es „Satansbratan“ auch gesundheitlich erneut erwischt. Er zog sich eine Lebensmittelvergiftung zu und war zwischenzeitlich komplett außer Gefecht. „Ich weiß nicht, wie viel Unglück ein Mensch haben kann“, so der 26-Jährige.
Immerhin gibt es auch einen kleinen Lichtblick: Dank Kohletabletten geht es ihm mittlerweile wieder besser.
Ich weiß nicht, wie viel Unglück ein Mensch haben kann.
Influencer Erik Seidl (26)
In den sozialen Medien überschlagen sich die Reaktionen. Viele Fans zeigen Mitgefühl und wünschen schnelle Besserung, andere können kaum glauben, wie viele Pannen sich innerhalb kürzester Zeit häufen. „Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker“, so ein Follower.
Was als Aufenthalt im tropischen Paradies begann, entwickelt sich für den Wiener Influencer immer mehr zur echten Horrorreise.
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