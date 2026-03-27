„Satansbratan“: „Kann Gott danken, dass ich lebe“

„Thailand-Tatoo“

Was genau passiert ist, lässt der Influencer offen. Allerdings gibt ein Detail im Video Anlass zu Spekulationen: Im Hintergrund ist ein abgestelltes Moped zu erkennen. Viele Fans vermuten daher einen Unfall und kommentieren besorgt: „Mitn moped hergfoihn? (Mit dem Moped gestürzt?)“ Andere versuchen, die Situation mit Humor zu nehmen und schreiben: „Schönes Thailand-Tattoo – gute Besserung!“ Einer schreibt sogar: „Samui Tattoo. Ein Toter auf Samui pro Tag durch Motorradunfälle kommt nicht von ungefähr. Gute Besserung im Paradies!“