Kind nach Brand vorsorglich in Spital gebracht



Laut Informationen der Polizei hat sich der Vorfall am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr in Schwarzach zugetragen. Über die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle wurden die Einsatzkräfte wegen einer Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus alarmiert. In einer derzeit wegen Sanierungsarbeiten unbewohnten Wohnung hatte offenbar ein Baustellenradio Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Helfer war der Brand bereits von selbst erloschen, die Räumlichkeiten waren jedoch stark verraucht und verrußt.