Kind nach Brand vorsorglich in Spital gebracht

Ein technischer Defekt an einem Radio dürfte am Freitagmorgen in Schwarzach einen Schwelbrand in einer Baustellen-Wohnung ausgelöst haben. Wegen der starken Rußentwicklung musste ein einjähriger Bub aus dem Stockwerk darüber zur Kontrolle von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.
Laut Informationen der Polizei hat sich der Vorfall am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr in Schwarzach zugetragen. Über die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle wurden die Einsatzkräfte wegen einer Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus alarmiert. In einer derzeit wegen Sanierungsarbeiten unbewohnten Wohnung hatte offenbar ein Baustellenradio Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Helfer war der Brand bereits von selbst erloschen, die Räumlichkeiten waren jedoch stark verraucht und verrußt.
Kleinkind zur Kontrolle eingeliefert
Der dichte Qualm war auch in die darüber liegende Wohnung gezogen. Ein dort befindliches, einjähriges Kind wurde von den Sanitätern vor Ort untersucht und anschließend zur Sicherheit für weitere Abklärungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Schwarzach stand mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz. Weiters waren die Bundespolizei mit fünf Beamten sowie ein Rettungsteam vor Ort.
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