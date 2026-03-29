Batterie fing Feuer: Großeinsatz in Tiefgarage

Am Samstagabend mussten die Florianijünger nach Dornbirn (Vorarlberg) ausrücken. Dort war es in einer Tiefgarage zu einer massiven Rauchentwicklung gekommen. Offenbar hatte sich eine Batterie entzündet.
Am Samstag gegen 22.03 Uhr kam es in einer Tiefgarage in der Dornbirner Riedgasse zu einer starken Rauchentwicklung. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt (Kurzschluss) an der im Kofferraum verbauten Batterie eines BMW 320d. Der Fahrzeugbesitzer konnte den Brand mittels Feuerlöscher selbst eindämmen, bevor noch die Florianijünger anrückten.
Garage durchgelüftet
Diese führten Nachlöscharbeiten und Kontrollen durch, zudem belüfteten sie die Garage. Auch wurde die Batterie abgeklemmt. Drei Personen mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Rund 50 Einsatzkräfte waren im Einsatz.
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