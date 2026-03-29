Batterie fing Feuer: Großeinsatz in Tiefgarage

Am Samstag gegen 22.03 Uhr kam es in einer Tiefgarage in der Dornbirner Riedgasse zu einer starken Rauchentwicklung. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt (Kurzschluss) an der im Kofferraum verbauten Batterie eines BMW 320d. Der Fahrzeugbesitzer konnte den Brand mittels Feuerlöscher selbst eindämmen, bevor noch die Florianijünger anrückten.