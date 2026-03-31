Laserarbeit löst Garagenbrand aus

Ein Garagenbrand in Koblach am Dienstagnachmittag forderte einen Verletzten. Ausgelöst wurde das Feuer durch Arbeiten mit einer Lasermaschine. Der Hausbewohner atmete bei seinen Löschversuchen Rauch ein und musste ins Spital.
Ereignet hat sich der Garagenbrand um kurz nach 13 Uhr: Ein Hausbewohner arbeitete zu diesem Zeitpunkt gerade mit einer Lasermaschine. Dabei schmolz allerdings auch Kunststoff, welcher unbemerkt auf am Boden liegende Holzspäne tropfte. Plötzlich entzündeten sich das Plastik und die Späne und setzten so die Garage in Brand.
Bei Löschversuch verletzt
Der Mann versuchte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die Flammen selbstständig zu löschen, was jedoch misslang. Bei seinem Einsatz zog er sich vermutlich eine Rauchgasentwicklung zu – er wurde zur weiteren Behandlung in ein Spital gebracht. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Koblach brachte den Brand rasch unter Kontrolle, der Sachschaden ist erheblich.
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