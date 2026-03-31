Laserarbeit löst Garagenbrand aus

Bei Löschversuch verletzt

Der Mann versuchte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die Flammen selbstständig zu löschen, was jedoch misslang. Bei seinem Einsatz zog er sich vermutlich eine Rauchgasentwicklung zu – er wurde zur weiteren Behandlung in ein Spital gebracht. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Koblach brachte den Brand rasch unter Kontrolle, der Sachschaden ist erheblich.