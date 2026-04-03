Sharon Stone: ER ist Hollywoods bester Küsser!

„Er hat mich umgehauen!“ Sharon Stone lag schon mit so manch berühmten Hollywood-Kollegen auf der Leinwand im Intim-Clinch. Jetzt verriet sie in der Talkshow von Andy Cohen, wem sie ihren heißesten Leinwand-Kuss zu verdanken hat. Aber es ist nicht ihr „Basic Instinct“-Co-Star Michael Douglas ...
Stattdessen überraschte Sharon bei der Frage „Er war der beste Leinwand-Küsser“ mit einem anderen Namen: Robert De Niro!
Scorsese musste intensiven Kuss stoppen
Die beiden standen 1995 im Martin Scorsese-Streifen „Casino“ vor der Kamera. In einer Szene fordert sie von DeNiro Geld: erst 50 Dollar, dann 100. Danach kommt es zum Kuss.
Stone schwärmt bis heute: „Ich lehne mich rüber, küsse ihn … und er hat mich einfach umgehauen!“ Es war so intensiv, dass Scorsese kurz stoppen musste – um dann zu fragen: „Brauchen wir noch eine weitere Klappe?“ Die Antwort von beiden? „Ja!“
„Aus meinen Schuhen geküsst“
Auch der zweite Anlauf war um keinen Deut schlechter. „Er hat mich direkt aus meinen Schuhen geküsst!“, enthüllte Stone.
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