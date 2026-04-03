Lech: 15-Jährige umgefahren und liegen gelassen

Eine 15-jährige Skifahrerin musste Donnerstagmittag in Lech (Vorarlberg) einem Kind auf der Piste ausweichen und kollidierte dabei mit einem Unbekannten. Dieser fuhr nach kurzem Warten weiter, während das Mädchen mit einer schweren Beinverletzung zurückblieb. Nun wird nach dem Mann gesucht.
Zugetragen hat sich der Unfall laut Informationen der Polizei am Donnerstag gegen 11.50 Uhr im Skigebiet von Lech. Eine 15-jährige Skifahrerin fuhr auf der blauen Piste 200 hinter ihrer Familie talwärts, als sie einem am Boden liegenden Kind ausweichen musste. Bei diesem Manöver kam es zur Kollision mit einem unbekannten Wintersportler, woraufhin die Jugendliche zu Sturz kam.
Schwere Beinverletzung
Während der unbekannte Mann, der augenscheinlich unverletzt geblieben war, nach kurzem Zuwarten seine Fahrt fortsetzte, erlitt das Mädchen eine schwere Beinverletzung. Es musste von der Pistenrettung geborgen und in ärztliche Behandlung übergeben werden.
Der Flüchtige ist rund 1,85 Meter groß, trug orange Skikleidung sowie einen Helm und sprach österreichischen Dialekt. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Lech erbeten.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.