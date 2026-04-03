Lech: 15-Jährige umgefahren und liegen gelassen



Zugetragen hat sich der Unfall laut Informationen der Polizei am Donnerstag gegen 11.50 Uhr im Skigebiet von Lech. Eine 15-jährige Skifahrerin fuhr auf der blauen Piste 200 hinter ihrer Familie talwärts, als sie einem am Boden liegenden Kind ausweichen musste. Bei diesem Manöver kam es zur Kollision mit einem unbekannten Wintersportler, woraufhin die Jugendliche zu Sturz kam.