Deutscher löste Lawine in Lech aus: Verschüttet

Beide blieben unverletzt

Sein 40-jähriger Begleiter, der am Snowboard unterwegs war, setzte einen Notruf ab und begab sich zu dem Teilverschütteten. Beide Wintersportler überstanden die Sache unverletzt und konnten eigenständig ins Tal abfahren. Zum Unfallzeitpunkt herrschte laut Lawinenlagebericht Gefahrenstufe 4 (große Gefahr). Beide Sportler waren mit vollständiger Notfallausrüstung unterwegs.