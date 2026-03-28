Deutscher löste Lawine in Lech aus: Verschüttet

Trotz Lawinenwarnstufe 4 („hoch“) wagten sich am Freitag zwei deutsche Wintersportler in Lech am Arlberg (Vorarlberg) in den freien Skiraum. Prompt lösten sie dort eine Lawine aus, einer der beiden wurde mitgerissen.
Am Freitag um 16.10 Uhr löste ein 39-jähriger deutscher Skifahrer im freien Gelände nahe der Skiroute 221 (Bereich „In der Litzi“) in Lech ein Schneebrett aus. Er wurde rund 100 Meter mitgerissen und etwa 130 Zentimeter tief verschüttet, konnte sich jedoch selbstständig befreien.
Beide blieben unverletzt
Sein 40-jähriger Begleiter, der am Snowboard unterwegs war, setzte einen Notruf ab und begab sich zu dem Teilverschütteten. Beide Wintersportler überstanden die Sache unverletzt und konnten eigenständig ins Tal abfahren. Zum Unfallzeitpunkt herrschte laut Lawinenlagebericht Gefahrenstufe 4 (große Gefahr). Beide Sportler waren mit vollständiger Notfallausrüstung unterwegs.
Im Einsatz waren die Alpinpolizei, der Polizeihubschrauber Libelle, die Pistenrettung und auch die Bergrettung Lech.
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