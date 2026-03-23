Snowboarder (21) mit Wirbelbruch im Spital

Junge Frau mit blondem Haar

Die am Unfall beteiligte Skifahrerin hielt nach dem Zusammenprall nur kurz an und fuhr anschließend weiter. Sie wird als etwa 20-jährig und vermutlich blond beschrieben. Laut Polizei soll sie Hochdeutsch gesprochen und einen weiß-roten Skianzug, einen weißen Helm sowie eine blaue Oakley-Skibrille getragen haben. Etwaige Zeugen bzw. die Frau selbst werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kleinwalsertal zu melden.