Snowboarder (21) mit Wirbelbruch im Spital

Nach einem Zusammenstoß auf einer Piste im Kleinwalsertal in Vorarlberg musste ein 21-jähriger Snowboarder mit schweren Verletzungen abtransportiert werden. Die zweite an der Kollision beteiligte Person, eine etwa 20-jährige Skifahrerin, verabschiedete sich vom Unfallort ohne Bekanntgabe ihrer Daten.
Zugetragen hat sich der Unfall laut Informationen der Polizei am Sonntag gegen 12 Uhr im Skigebiet Ifen. Auf der roten Piste „Ifenmulde“ kam es im Bereich „Alpbord“ zu einem Crash zwischen einem 21-jährigen Snowboardfahrer aus Deutschland und einer bis dato unbekannten Wintersportlerin. Der junge Mann kam dabei übel zu Sturz.
Mit dem Heli in die Klinik
Obwohl der 21-Jährige zunächst angab, ihm fehle nichts, stellten sich kurze Zeit später massive Schmerzen ein. Die Pistenrettung versorgte den Verletzten, ehe er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Immenstadt (D) geflogen wurde. Dort folgte dann die niederschmetternde Diagnose: eine Fraktur der unteren Lendenwirbel.
Junge Frau mit blondem Haar
Die am Unfall beteiligte Skifahrerin hielt nach dem Zusammenprall nur kurz an und fuhr anschließend weiter. Sie wird als etwa 20-jährig und vermutlich blond beschrieben. Laut Polizei soll sie Hochdeutsch gesprochen und einen weiß-roten Skianzug, einen weißen Helm sowie eine blaue Oakley-Skibrille getragen haben. Etwaige Zeugen bzw. die Frau selbst werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kleinwalsertal zu melden.
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