Mann zündete Böller in ICE – drohte mit Anschlag

Der 20-Jährige warf in dem Zug am Donnerstagabend laut Zeugenaussagen pyrotechnische Gegenstände, die mit Kunststoffkugeln gefüllt waren, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Vorfall passierte gegen 21 Uhr in einem ICE, der von Aachen nach Frankfurt unterwegs war. Die „Bild“-Zeitung schreibt von einer Softair-Granate, die der junge Mann im Wagen 23 aus einer Toilette in den Gang geschmissen habe. Die umherfliegenden Softair-Kugeln hätten die Fahrgäste dann verletzt.