Angriff im ICE: Frau (35) schlägt auf Zugchef ein

Frau weigerte sich, Zug zu verlassen

Der Zugchef zeigte sich geduldig, er erstellte eine Fahrpreisnacherhebung und suchte der Damen eine für ihr Ticket gültige Alternativroute heraus, wie die Bundespolizei mitteilte. Danach forderte er die Frau auf, den Zug in Wolfsburg zu verlassen. Doch die 35-Jährige weigerte sich und blieb an Bord. Nachdem der ICE wieder losgefahren war, ging sie gezielt auf den Zugchef zu und attackierte ihn.