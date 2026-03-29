Anschlag vereitelt: Mann mit Sprengsatz gefasst

Ähnliche Fälle in vergangenen Wochen

Mitte des Monats waren nach einem Brand an einer Synagoge im niederländischen Rotterdam vier Jugendliche und junge Männer festgenommen worden, die nach Behördenangaben offenbar vom Iran für einen Sprengstoffanschlag angeworben worden waren. In Großbritannien hatte sich in der vergangenen Woche eine Gruppe mit Verbindungen zum Iran zu einem Brandanschlag auf vier Rettungswagen einer jüdischen Organisation bekannt.