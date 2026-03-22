Betonplatten auf Gleise gelegt – Anschlag?

Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr – der Staatsschutz wurde eingeschaltet. Ein politisches Motiv kann bislang nicht ausgeschlossen werden. Die Exekutive bittet auch die Bevölkerung um Hinweise und bat Zeugen, die vor Mitternacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.