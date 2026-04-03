Austria-Trainer: „Die Amateure haben Priorität!“

Die insolvente Austria Klagenfurt steckt im Oster-Stress. Für manche Spieler steigen sogar drei Partien in vier Tagen. Der letzte Triumph des Zweitligisten liegt 188 Tage zurück – damals gegen den heutigen Freitagsgegner Hertha Wels. Und auch Profi-Coach Bobby Grubor macht die Kärntner-Liga-Elf zur Priorität.