Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema

Laut Analyse ist die FPÖ mit großem Abstand die aktivste Partei, wenn es um diese sogenannten Kulturkampf-Themen geht. Insgesamt tauchen Begriffe wie „Gender“, „Trans“ oder „Woke“ 802-mal in FPÖ-Beiträgen auf – in nur drei Jahren. Zum Vergleich: Andere Parteien kommen bei Weitem nicht auf diese Frequenz. Die FPÖ redet demnach über das Thema etwa fünfmal öfter als die SPÖ, die Grünen thematisieren das noch deutlich weniger (siehe Grafik unten). „Die einzige Partei, die wirklich ständig vom Gendern, Trans- und Woke-sein spricht, ist die FPÖ selbst. Fünf- bis sechsmal pro Woche, fast doppelt so oft wie alle anderen Parteien zusammen. Das grenzt an Besessenheit“, kommentiert Mario Lindner das Ergebnis der Analyse. Die SPÖ-Position dazu sei einfach und klar: „Leben und leben lassen. Friedliches Miteinander statt Hass und Hetze. Kuscheln statt Kickln.“