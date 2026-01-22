Premiere: DAS halten die VIPs wirklich vom Gendern

Unter Marcus Strahls Regie begeisterte „Kalter weißer Mann“ im CasaNova – ein Stück, das auch das Gendern thematisiert. Adriana Zartl, die ihren Text in nur wenigen Tagen lernte, weil sie für die verletzte Verena Scheitz einsprang, nennt es „ein sehr gutes Stück für die jetzige Zeit“.Auch die Promis diskutierten: Wer „nicht viel“ vom Gendern halten und wer sich nicht von einer „woken Minderheit“ belehren lässt, sehen Sie im Video.