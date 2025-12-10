US-Außenminister schafft „woke“ Schriftart ab

Neue Schriftart ist besser lesbar

Dabei geht es dem Politiker aber nicht um die Schrift an sich – sondern darum, dass Calibri in der Amtszeit des demokratischen US-Präsidenten Joe Biden eingeführt wurde. Diese serifenlose Schrift soll für Menschen mit Sehbehinderungen oder Legasthenie leichter lesbar sein als solche, die über Serifen (also kleine Füßchen an den Enden der Buchstaben) verfügen.