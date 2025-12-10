Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Absurde Begründung

US-Außenminister schafft „woke“ Schriftart ab

Außenpolitik
10.12.2025 14:22
US-Außenminister Marco Rubio schafft in seinem Ministerium eine Schriftart ab, die von Menschen ...
US-Außenminister Marco Rubio schafft in seinem Ministerium eine Schriftart ab, die von Menschen mit Behinderungen besser lesbar ist.(Bild: EPA/LUKE JOHNSON)

Der US-Außenminister hat angeordnet, dass in offiziellen Dokumenten wieder die Schriftart Times New Roman verwendet wird. Die zuvor verwendete Schriftart Calibri ist für ihn politisch zu überkorrekt – Republikaner sprechen in diesem Zusammenhang auch gerne von „woke“. Die Begründungen für diesen Schritt wirken jedoch eher absurd.

0 Kommentare

Marco Rubio macht aus einer Schriftart ein vermeintliches Politikum: Er erklärte nun, dass die im Außenministerium seit ein paar Jahren verwendete Schrift Calibri wieder abgeschafft werden soll. Mit der Rückkehr zu Times New Roman wolle er „den äußeren Anstand wiederherstellen“, wie der Republikaner erklärte. 

Neue Schriftart ist besser lesbar
Dabei geht es dem Politiker aber nicht um die Schrift an sich – sondern darum, dass Calibri in der Amtszeit des demokratischen US-Präsidenten Joe Biden eingeführt wurde. Diese serifenlose Schrift soll für Menschen mit Sehbehinderungen oder Legasthenie leichter lesbar sein als solche, die über Serifen (also kleine Füßchen an den Enden der Buchstaben) verfügen. 

In diesem Posting sieht man die Unterschiede zwischen den beiden Schriftarten: 

Die Idee zur Umstellung kam von der von Rubio gehassten US-Initiative DEIA, das für Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Zugänglichkeit steht. Doch genau das Programm, das gegen Diskriminierung vorgehen sollte, findet der Außenminister diskriminierend, erklärte Rubio. Überhaupt sei die DEIA-Maßnahme eine „verschwenderische“ und „unnötige“ Initiative gewesen, wetterte der Republikaner. 

Lesen Sie auch:
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
„Krone“-Kommentar
Anti-Woke – die Revolution
30.01.2025

Er kritisierte, dass Calibri weniger professionell wirke als Times New Roman. Es sei außerdem eine Anpassung an die vom Weißen Haus und dem Supreme Court verwendeten Serifenschriften. Der Schritt würde auch die von Trump eingeführte Richtlinie „One Voice“, die für eine einheitliche Kommunikation sorgen soll, unterstützen.  

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
164.743 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
145.212 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
142.854 mal gelesen
Mehr Außenpolitik
Krone Plus Logo
„Krone“-Analyse
Stiller Riese: Der Mythos vom schwachen Europa
Hoher Besuch
Kuchen mit Botschaft: VdB stärkt Omas den Rücken
Große Zugeständnisse
Kreml freut sich über Trumps Sicht auf die Ukraine
Absurde Begründung
US-Außenminister schafft „woke“ Schriftart ab
Sucht „Gleichgesinnte“
Raus aus der EU! Trump soll einen Öxit anstreben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf