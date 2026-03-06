Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Land macht Ernst

Steirische Gesetze ab sofort „genderfrei“

Politik
06.03.2026 19:19
(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz, stock.adobe.com)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Das Land Steiermark macht Ernst: Am Freitag fiel der Startschuss für das Verbot von Gender-Sternchen und Binnen-I in Gesetzestexten, ein entsprechender Erlass ging an Behörden und Landesabteilungen. Die Regierung will so die Lesbarkeit vereinfachen.

0 Kommentare

Klartext statt Schachtelsätze, geschlechtsneutrale Bezeichnungen statt Binnen-I und im Zweifel maskuline Formen statt Gender-Sternderl: Per gestern in Kraft getretenem Erlass regelt das Land Steiermark das „Amtsdeutsch“ neu. Man wolle zurück zur „sprachlichen Normalität“, gab FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek die Marschrichtung vor. Verrenkungen und Wortungetüme gehören damit der Vergangenheit an. Ein entsprechendes Informationsschreiben des Verfassungsdienstes erging laut „Krone“-Infos noch am Freitag an alle Abteilungen und Bezirkshauptmannschaften.

Zitat Icon

Mit der Überarbeitung des legistischen Handbuchs sorgen wir für eine leichtere Lesbarkeit unserer Landesgesetze und kehren zu sprachlicher Normalität zurück.

Mario Kunasek

Konkreter Stufenplan
Dazu gibt es einen konkreten Stufenplan: Das legistische Handbuch, das Juristen vorgibt, wie sämtliche Verordnungen und Gesetze abgefasst werden sollen, wurde bereits überarbeitet. Wird ein Landesgesetz mit weniger als 20 Paragrafen geändert (also novelliert), muss es ab sofort „entgendert“ werden. Ab November 2026 werden dann rigoros alle juridischen Texte von Sternchen und „Innen“-Formulierungen befreit. Grundsätzlich sind künftig geschlechtsneutrale Formen zu verwenden („die Partei“, „die Fachkraft“). Ist das nicht möglich, wird „aus Gründen der leichteren Lesbarkeit“ dem maskulinen Ausdruck der Vorzug gegeben („der Antragsteller“, „der Unternehmer“).

Lesen Sie auch:
Cordula Simon und Stefan Auer 
Krone Plus Logo
Steirer orten Versagen
„Gendern ist ein Luftschloss der Universitäten“
09.06.2024
Lesen Sie auch:
An der Grazer Medizin-Uni legt man Wert auf Gender-Sternchen (Ausriss) – und streicht diesem ...
Krone Plus Logo
Grazer Uni „straft“
Kein Gender-Stern: Arzt verlor seine Lehrpraxis
24.07.2024

Beschlossen hat die blau-schwarze Landesregierung bereits im Vorjahr die Einführung einer sogenannten „Gender-Generalklausel“. Diese stellt unmissverständlich klar, dass sämtliche Personenbezeichnungen für alle Geschlechter gelten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Politik
06.03.2026 19:19
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 16°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
3° / 17°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
3° / 16°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
3° / 16°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
1° / 17°
Symbol wolkenlos

krone.tv

IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
367.787 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
285.072 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
282.367 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2435 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2240 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Außenpolitik
Hunderttausende auf der Flucht ++ Schießbefehl
1779 mal kommentiert
Nach der Eskalation im Nahen Osten sind bereits Hunderttausende auf der Flucht. 
Mehr Politik
Land macht Ernst
Steirische Gesetze ab sofort „genderfrei“
Landeschef Kunasek:
„Staat muss bei den Energiepreisen eingreifen!“
Dolmetscher alarmiert
Keine Hilfe in Schulen mehr für gehörlose Kinder?
Krone Plus Logo
Rücker zum 8. März
„Frauen sind Feministinnen aufgrund des Lebens“
Krone Plus Logo
Schulassistentin sauer
„Kind musste 17-mal die Pflegestelle wechseln“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf