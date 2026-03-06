Steirische Gesetze ab sofort „genderfrei“

Konkreter Stufenplan

Dazu gibt es einen konkreten Stufenplan: Das legistische Handbuch, das Juristen vorgibt, wie sämtliche Verordnungen und Gesetze abgefasst werden sollen, wurde bereits überarbeitet. Wird ein Landesgesetz mit weniger als 20 Paragrafen geändert (also novelliert), muss es ab sofort „entgendert“ werden. Ab November 2026 werden dann rigoros alle juridischen Texte von Sternchen und „Innen“-Formulierungen befreit. Grundsätzlich sind künftig geschlechtsneutrale Formen zu verwenden („die Partei“, „die Fachkraft“). Ist das nicht möglich, wird „aus Gründen der leichteren Lesbarkeit“ dem maskulinen Ausdruck der Vorzug gegeben („der Antragsteller“, „der Unternehmer“).