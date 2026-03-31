Forderungen gegen die Austria höher als erwartet

Die erste Gläubigerversammlung im Zuge der Insolvenz der Austria Klagenfurt ist Geschichte. Die „Krone“ hat die harten Fakten: So hoch sind die Forderungen an die GmbH und den Verein, so viele Gläubiger gibt es. Bitter: Die Krankenkasse verlangt nun auch Sozialversicherungsbeiträge von Violett nach! Und: Beatrix Jernej, Leiterin des Alpenländischen Kreditorenverbandes Klagenfurt, nimmt ebenso Stellung.
Austria Klagenfurt hat die erste Gläubigerversammlung im Zuge des Insolvenzverfahrens hinter sich gebracht. Was die „Krone“ vom Treffen hinter den Gerichtsmauern unter der Leitung von Richterin Gudrun Slamanig erfuhr? Jede Menge. . .
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