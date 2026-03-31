Forderungen gegen die Austria höher als erwartet

Die erste Gläubigerversammlung im Zuge der Insolvenz der Austria Klagenfurt ist Geschichte. Die „Krone“ hat die harten Fakten: So hoch sind die Forderungen an die GmbH und den Verein, so viele Gläubiger gibt es. Bitter: Die Krankenkasse verlangt nun auch Sozialversicherungsbeiträge von Violett nach! Und: Beatrix Jernej, Leiterin des Alpenländischen Kreditorenverbandes Klagenfurt, nimmt ebenso Stellung.