Bregenzer Festspiele stehen finanziell unter Druck

Rigider Sparkurs auch beim Personal

Ebenfalls gespart wird beim Personal: Abgänge werden nicht nachbesetzt, zudem will man das Zusatzpersonal im Sommer so knapp wie möglich halten – Ziel ist eine Kostensenkung von zehn Prozent. Wichtig sei, so Diem, dass die Einsparungen nicht zulasten der Qualität gehen: „Lieber weniger, das dafür exzellent.“ Das Publikum soll jedenfalls möglichst wenig vom Spardruck mitbekommen. Das gilt auch für die Kartenpreise: Zwar werden die Ticketpreise ab 2027 moderat zwischen drei und fünf Prozent erhöht, man wolle aber „ein Festival für alle bleiben“. Ebenfalls eine Option sind zusätzliche Vorstellungen auf der Seebühne. Mehr als 28 „La traviata“-Aufführungen in der Saison anzubieten, sei aufgrund der knappen Zeitbudgets der Mitwirkenden zwar schwierig, „wir prüfen das aber“, heißt es dazu von Diem.