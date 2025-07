Burgtheater-Premiere bei den Bregenzer Festspielen

Was sich hier abspielt, schält sich erst allmählich aus der extrem rhythmisierten Sprache, mit der Schmalz sein Stück eher belastet als zum Abheben bringt, und die eher vernebelt als zuspitzt, ganz konträr zu dem, was die autoritäre neue Herrscherin proklamiert: „gerade jetzt brauchts eine sprache, / die die gewalt nicht mehr kaschiert, / eine sprache, / die mit ihrer eigenen gewalt zupackt, / bumm tschak, / wie so ein tiefer bass, / da in der magengrube des gesellschaftskörpers.“