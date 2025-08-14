Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schlussakkord

250.000 Gäste besuchten die Bregenzer Festspiele

Vorarlberg
14.08.2025 15:55
Der Freischütz auf der Seebühne begeisterte in seiner zweiten Spielzeit exakt 180.687 Besucher.
Der Freischütz auf der Seebühne begeisterte in seiner zweiten Spielzeit exakt 180.687 Besucher.(Bild: Bregenzer Festspiele / Anja Koehler)

Innerhalb von fünf Wochen standen rund 80 Veranstaltungen auf dem Programm des Sommerfestivals am Bodensee. Mit voraussichtlich rund 249.000 Gesamtbesuchern endet am Sonntagabend die 79. Saison der Bregenzer Festspiele. Kurz vor dem Ende blickten die Verantwortlichen um Neo-Intendantin Lilli Paasikivi auf erfolgreiche Produktionen zurück.

0 Kommentare

Der „Freischütz“, der am 17. Juli seine Wiederaufnahmepremiere auf der Seebühne feierte, konnte in der bildgewaltigen Inszenierung von Regisseur Philipp Stölzl auch in seiner zweiten Saison überzeugen: Sollte bis Sonntagabend keine Wetterabsage erfolgen, werden in 27 Vorstellungen 180.687 Menschen das Spiel auf dem See erlebt haben. Das entspricht einer Auslastung von 97 Prozent. In zwei Saisonen hat die Inszenierung vom „Freischütz“ damit insgesamt rund 374.000 Menschen erreicht. Zahlen, die der kaufmännische Direktor Michael Diem angesichts der zweiten Saison und des überaus verregneten Julis nicht für möglich gehalten hatte.

Die diesjährige Oper im Festspielhaus, Andreas Kriegenburgs Inszenierung von George Enescus selten gespieltem Meisterwerk „Œdipe“, begeisterte an drei Aufführungen 4411 Besucher. Das entspricht einer Auslastung von 96 Prozent. Gelobt wurden die nuancierte Regie, die präzise musikalische Leitung von Hannu Lintu, die starken Leistungen von Orchester und Ensemble sowie der mitreißende Gesamtklang des Prager Philharmonischen Chors – und nicht zuletzt die kluge Programmwahl von Lilli Paasikivi.

In „Nordic Cool“ trafen Kantele und Saxophon auf Elektronik.
In „Nordic Cool“ trafen Kantele und Saxophon auf Elektronik.(Bild: anja koehler, Anja Koehler)
George Enescus Meisterwerk „Œdipe“ war gut besucht.
George Enescus Meisterwerk „Œdipe“ war gut besucht.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Die neue Intendantin hat in ihrer ersten Festspiel-Saison mit einem nordisch geprägten Programm ihre persönliche, künstlerische DNA vorgestellt. Beim Publikum kam das gut an – fast alle nordischen Programmpunkte waren ausverkauft. Jean Sibelius’ selten gespieltes Orchesterwerk „Kullervo“ setzte unter Jukka-Pekka Saraste im Konzert der Wiener Symphoniker ein klanggewaltiges Zeichen für die Tiefe nordischer Erzähltradition. Die „Tero Saarinen Company“ brachte mit „Borrowed Light“ und „Study for Life“ zeitgenössischen Tanz aus Finnland auf die Werkstattbühne. Im Chorkonzert „Waldeinsamkeit“ beeindruckte der „YL Male Voice Choir“ aus Helsinki mit typisch nordischem A-cappella-Klang. Das Kammermusikprogramm schlug Brücken zwischen Tradition und Gegenwart: In „Nordic Cool“ trafen Kantele und Saxophon auf Elektronik, während Sopranistin Hedvig Haugerud mit dramatischer Stimme norwegische Vokalkunst zeigte. Zu guter Letzt sorgte finnischer Tango am See für eine überraschend unprätentiöse nordische Perspektive auf ein Genre, das man gewöhnlich mit Argentinien verbindet. „Ich freue mich und bin stolz, weil gerade diese Punkte so großen Zuspruch beim Publikum gefunden haben“, resümierte Paasikivi.

Für 2026 und 2027 programmierte die Intendantin als ihre erste Seebühnen-Oper Giuseppe Verdis „La Traviata“. Die Premiere ist am 22. Juli 2026. Als Hausoper feiert am 23. Juli 2026 „Die Ausflüge des Herrn Broucek“ von Leos Janacek im Bregenzer Festspielhaus Premiere. Der Vorverkauf startet am 29. September 2025.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
19° / 28°
Symbol wolkig
Bludenz
18° / 31°
Symbol wolkig
Dornbirn
19° / 30°
Symbol wolkig
Feldkirch
18° / 31°
Symbol wolkig

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
166.008 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
127.496 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
114.001 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1690 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1527 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
989 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Mehr Vorarlberg
Schlussakkord
250.000 Gäste besuchten die Bregenzer Festspiele
Razzia der Polizei
1500 Cannabispflanzen in Vorarlberg beschlagnahmt
Angriff in Bregenz
Brutalo attackierte Frau mit Rettungsreifen
„Vögels Lexikon“
Wenn Vorarlberger „rärig“ werden
Um 5 Prozent gestiegen
Hohe Nachfrage für Studiengänge an FHV
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf