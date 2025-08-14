250.000 Gäste besuchten die Bregenzer Festspiele

Die neue Intendantin hat in ihrer ersten Festspiel-Saison mit einem nordisch geprägten Programm ihre persönliche, künstlerische DNA vorgestellt. Beim Publikum kam das gut an – fast alle nordischen Programmpunkte waren ausverkauft. Jean Sibelius’ selten gespieltes Orchesterwerk „Kullervo“ setzte unter Jukka-Pekka Saraste im Konzert der Wiener Symphoniker ein klanggewaltiges Zeichen für die Tiefe nordischer Erzähltradition. Die „Tero Saarinen Company“ brachte mit „Borrowed Light“ und „Study for Life“ zeitgenössischen Tanz aus Finnland auf die Werkstattbühne. Im Chorkonzert „Waldeinsamkeit“ beeindruckte der „YL Male Voice Choir“ aus Helsinki mit typisch nordischem A-cappella-Klang. Das Kammermusikprogramm schlug Brücken zwischen Tradition und Gegenwart: In „Nordic Cool“ trafen Kantele und Saxophon auf Elektronik, während Sopranistin Hedvig Haugerud mit dramatischer Stimme norwegische Vokalkunst zeigte. Zu guter Letzt sorgte finnischer Tango am See für eine überraschend unprätentiöse nordische Perspektive auf ein Genre, das man gewöhnlich mit Argentinien verbindet. „Ich freue mich und bin stolz, weil gerade diese Punkte so großen Zuspruch beim Publikum gefunden haben“, resümierte Paasikivi.