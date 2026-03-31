Akku führte zu Kellerbrand: Zwei Bewohner verletzt

Ein Hausbewohner bemerkte den Brand in der Nacht und verständigte die Feuerwehr. Eine Frau und ein Mann wurden leicht verletzt, ein Haustier konnte gerettet werden.
Um 3 Uhr früh wurden in der Nacht auf Dienstag die Einsatzkräfte in Gralla im steirischen Bezirk Leibnitz zu einem Hausbrand alarmiert. Beim Eintreffen bemerkte die Feuerwehr Obergralla, dass das komplette Einfamilienhaus bereits stark verraucht war und nur mittels Atemschutztrupp betretbar war.
Der Brandherd konnte im Bereich eines Kellerraumes lokalisiert werden und wurde schnell unter Kontrolle gebracht. Die Feuerwehr Untergralla wurde nachalarmiert.
Feuerwehr unterstreicht die Relevanz von Rauchmeldern
Eine 47-jährige und ein 50-jähriger Hausbewohner konnten sich dank Rauchmeldern rechtzeitig aus dem Haus befreien und wurden mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins LKH Südweststeiermark, Standort Wagna, eingeliefert.
Katze gerettet, Akku als Brandursache
Eine Katze wurde von der Feuerwehr aus dem Obergeschoss gerettet und konnte den Besitzern wohlauf übergeben werden. Laut Ermittlungen der Polizei dürfte ein technischer Defekt beim Laden von Akkus den Brand ausgelöst haben. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.