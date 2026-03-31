Akku führte zu Kellerbrand: Zwei Bewohner verletzt

Katze gerettet, Akku als Brandursache

Eine Katze wurde von der Feuerwehr aus dem Obergeschoss gerettet und konnte den Besitzern wohlauf übergeben werden. Laut Ermittlungen der Polizei dürfte ein technischer Defekt beim Laden von Akkus den Brand ausgelöst haben. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.