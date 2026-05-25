Kind (3) und Alko-Fahrer bei Quad-Unfall verletzt

Obwohl alkoholisiert, fuhr am Montag in Kroisbach ein 38-Jähriger, der obendrein ein dreijähriges Kind am Schoß hatte, mit seinem Quad los und baute gleich danach einen folgenschweren Unfall!
Das hat rechtliches Nachspiel für den 38-jährigen Mann! Obwohl er betrunken war, setzte er sich auf ein Quad, nahm obendrein das dreijährige Kind eines Bekannten auf den Schoß – und fuhr los! Schon nach einigen Metern kippte das Fahrzeug um.
Beide erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen. Der Lenker wird sowohl bei der Staatsanwaltschaft Graz als auch der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Weitere Erhebungen sind notwendig.
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