6 Fakten zur Abnahme von Raser-Fahrzeugen

Gleich sechs Fahrzeugabnahmen an einem (langen) Wochenende in der Steiermark: „Das ist schon eine massive Häufung. Die hat es so noch nicht gegeben in der Steiermark“, sagt Sarah Kastner, Leiterin der Verkehrsbehörde des Landes. Dementsprechend groß ist die Empörung unserer Leserinnen und Leser über die rücksichtslosen Raser. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wann wird mir das Fahrzeug abgenommen?

„Ab Tempoverstößen von mehr als 60 km/h innerorts und 70 km/h außerorts kann ein Fahrzeug beschlagnahmt werden“, erklärt Matthias Wolf vom ÖAMTC. „Hat man eine einschlägige Vorstrafe wie Führerscheinentzug wegen Teilnahme an einem Straßenrennen oder war mehr als 80 km/h zu schnell innerorts bzw. 90 km/h außerorts unterwegs, kann es dauerhaft beschlagnahmt werden.“