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„Krone“-Interview

Vorgeschichte von „Les Misérables“ jetzt im Kino

Unterhaltung
31.03.2026 11:12
Grégory Gadebois spielt in „Les Misérables – Die Geschichte von Jean Valjean“ den Titelhelden, ...
Grégory Gadebois spielt in „Les Misérables – Die Geschichte von Jean Valjean“ den Titelhelden, der von einem Priester in seiner Not aufgenommen wird(Bild: 2025 – Radar Films - Une societe Mediawan – France 3 Cinema)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

„Les Misérables – Die Geschichte von Jean Valjean“ startet diese Woche im Kino und enthüllt, wie es zu Frankreichs legendärem Epos kam. Die „Krone“ sprach vorab mit dem Hauptdarsteller Grégory Gadebois in Paris.

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Ob im Kino, im Musical oder beim Lesen des Romans von Victor Hugo – fast jeder hat schon beim Drama „Les Misérables“ mitgefühlt. Jetzt erzählt der Kinofilm „Die Geschichte von Jean Valjean“ die Hintergründe des Titelhelden. Der französische Schauspiel-Star Grégory Gadebois spielt die Hauptrolle: „Ich habe das Buch nie gelesen, aber meine Mutter hörte ständig das Musical, ohne dass ich wusste, was das ist. So hat sich die Musik in mir eingebrannt. Als ich die Rolle des Jean Valjean bekam, entschied ich mich aber, mich nicht weiter beeinflussen zu lassen, ich wollte mein eigenes Ding machen.“

Gadebois spielt in dem Film, der ab Donnerstag im Kino zu sehen ist, einen wortkargen, verrohten Häftling, der wegen des Diebstahls von Brot zwei Jahrzehnte im Gefängnis gesessen hat und sich erst wieder an die Freiheit gewöhnen muss – wir erleben also, wie aus ihm später der gütige Bürgermeister aus „Les Misérables“ werden konnte: „Das Gefängnis damals war richtig schlimm. Meine Ketten waren zum Glück nur aus Plastik statt Eisen. Die größte Herausforderung für mich: Ich musste für die Rolle 30 Kilo abnehmen, das war hart, aber das war es mir wert“, berichtet Gadebois im „Krone“-Interview.

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Schließlich sei es für jeden französischen Schauspieler eine Ehre, in die ikonische Rolle des Jean Valjean zu schlüpfen: „Es ist eine Geschichte, in der sich jeder wiederfinden kann, sie spricht zu allen Menschen, deswegen ist sie bis heute so populär.“

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