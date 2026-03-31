Vorgeschichte von „Les Misérables“ jetzt im Kino

Gadebois spielt in dem Film, der ab Donnerstag im Kino zu sehen ist, einen wortkargen, verrohten Häftling, der wegen des Diebstahls von Brot zwei Jahrzehnte im Gefängnis gesessen hat und sich erst wieder an die Freiheit gewöhnen muss – wir erleben also, wie aus ihm später der gütige Bürgermeister aus „Les Misérables“ werden konnte: „Das Gefängnis damals war richtig schlimm. Meine Ketten waren zum Glück nur aus Plastik statt Eisen. Die größte Herausforderung für mich: Ich musste für die Rolle 30 Kilo abnehmen, das war hart, aber das war es mir wert“, berichtet Gadebois im „Krone“-Interview.