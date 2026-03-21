Sandra Hüller hebt ab in Richtung Hollywood

Sandra Hüller hat ein absolutes Karriere-Hoch: Kürzlich erhielt sie einen Preis für ihre Rolle im Austro-Film „Rose“ und neue Streifen mit Ryan Gosling und Tom Cruise katapultieren sie Richtung Hollywood.
In unseren Breiten ist die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller natürlich seit vielen Jahren bekannt als Garant für meisterhaft gespielte Charakterrollen etwa in „Anatomie eines Falls“ oder „The Zone of Interest“. Zuletzt holte sie sich auch den Silbernen Bären der Berlinale für ihre Leistung im österreichischen Film „Rose“ von Markus Schleinzer, der diese Woche in Graz die Diagonale eröffnete. Darin spielt sie eine Frau, die sich im Dreißigjährigen Krieg als Soldat ausgibt.
Doch nun hebt Hüller auch Richtung Hollywood ab: Im neuen Blockbuster „Der Astronaut“ spielt sie die strenge Wissenschaftlerin Eva Stratt. An ihrer Seite: Niemand Geringerer als Superstar Ryan Gosling („Barbie“, „La La Land“). Er spielt den unbedarften, aber hochintelligenten Lehrer Ryland Grace, der von Hüllers Figur zur Rettung der Erde gegen seinen Willen ins All geschickt wird.
Der Film hat bereits nach den ersten Vorstellungen – in Österreich startete er gestern im Kino – hymnische Kritiken und begeisterte Fanreaktionen gesammelt. Aber Hüller hat noch lange nicht genug: Noch heuer erscheint die schwarze Komödie „Digger“, darin steht sie an der Seite von Tom Cruise vor der Kamera ...
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