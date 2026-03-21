Sandra Hüller hebt ab in Richtung Hollywood

In unseren Breiten ist die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller natürlich seit vielen Jahren bekannt als Garant für meisterhaft gespielte Charakterrollen etwa in „Anatomie eines Falls“ oder „The Zone of Interest“. Zuletzt holte sie sich auch den Silbernen Bären der Berlinale für ihre Leistung im österreichischen Film „Rose“ von Markus Schleinzer, der diese Woche in Graz die Diagonale eröffnete. Darin spielt sie eine Frau, die sich im Dreißigjährigen Krieg als Soldat ausgibt.