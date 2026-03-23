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Oscar-Star im Talk

„Ich bin enttäuscht von den heutigen Politikern“

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23.03.2026 06:00
Toni Servillo spielt den Präsidenten im Film „La Grazia“ von Paolo Sorrentino.
Toni Servillo spielt den Präsidenten im Film „La Grazia“ von Paolo Sorrentino.(Bild: Filmladen Verleih)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Oscarpreisträger Paolo Sorrentino greift in dem aktuellen Kinofilm „La Grazia“ große Themen auf. Die „Krone“ sprach mit der Regie-Ikone über Politik, seine Vermächtnis und seinen Trimuph bei den Oscars.

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Von den entscheidenden finalen Momenten eines langen Politikerlebens erzählt der neue Kinofilm „La Grazia“ (jetzt im Kino) von Oscarpreisträger Paolo Sorrentino. Sein langjähriger Freund Toni Servillo spielt darin einen italienischen Präsidenten im Gewissenskonflikt um umstrittene Gesetzesänderungen. Die „Krone“ sprach mit Sorrentino über seine Einstellung zur Politik, während er genüsslich eine Zigarre rauchte: „Ich bin sehr enttäuscht von den heutigen Politikern. Dagegen hat die Figur in meinem Film tatsächlich die Qualitäten, die für diesen Beruf wichtig sind. Und ich liebe es, Geschichten über Protagonisten zu machen, die ganz anders sind als ich, es fasziniert mich, ihre Beweggründe zu verstehen. Ich denke, Neugier ist wichtig und hält uns am Leben.“

Ob den Menschen seine Filme gefallen oder nicht, ist dem Kult-Regisseur übrigens egal: „In dem Moment, wo ich einen Film fertig habe, fange ich an, über Fußball nachzudenken. Ich mache mir keine Gedanken darüber, was jemand anderer davon denkt.“ Im Gegensatz zur Hauptfigur in seinem Film beschäftigt er sich auch nicht mit dem, was einmal von ihm bleiben wird: „Ich bin nicht so besessen von meinem Vermächtnis wie viele andere Leute. Es interessiert mich nicht, ob meine Filme auch nach meinem Tod noch gesehen werden. Wenn ich drüber nachdenke, wäre es mir eigentlich sogar lieber, vollständig vergessen zu werden.“

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Trotzdem erinnert sich der 55-Jährige verdächtig genau an seine größten Erfolge als Filmemacher: „Die zwei entscheidendsten Momente meiner Karriere waren, als ich mit ,Cheyenne’ 2011 zum Filmfestival in Cannes eingeladen wurde, und natürlich als ich im Jahr 2014 den Auslands-Oscar für ,La Grande Bellezza’ gewann. Das waren echte Wendepunkte für mich.“

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