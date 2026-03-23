„Ich bin enttäuscht von den heutigen Politikern“

Ob den Menschen seine Filme gefallen oder nicht, ist dem Kult-Regisseur übrigens egal: „In dem Moment, wo ich einen Film fertig habe, fange ich an, über Fußball nachzudenken. Ich mache mir keine Gedanken darüber, was jemand anderer davon denkt.“ Im Gegensatz zur Hauptfigur in seinem Film beschäftigt er sich auch nicht mit dem, was einmal von ihm bleiben wird: „Ich bin nicht so besessen von meinem Vermächtnis wie viele andere Leute. Es interessiert mich nicht, ob meine Filme auch nach meinem Tod noch gesehen werden. Wenn ich drüber nachdenke, wäre es mir eigentlich sogar lieber, vollständig vergessen zu werden.“