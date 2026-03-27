Skarsgård hat Biker-Outfits in „Pillion“ geliebt

Der Film „Pillion“ von Regisseur Harry Lighton ist seit der Premiere in Cannes international erfolgreich im Kino gelaufen, jetzt startet er auch bei uns in Österreich: „Diese Geschichte ist gleichzeitig zum Schreien komisch und überraschend süß. Als ich das Drehbuch zum ersten Mal gelesen habe, war ich so richtig aufgeregt. Und wenn wir es geschafft haben, nur zehn Prozent davon auf die Leinwand zu übertragen, bin ich sehr zufrieden“, so Skarsgård im Interview mit der „Krone“. Er trug im Film fast ausschließlich maßgeschneiderte Biker-Outfits, wie er erzählt: „Ich hab’s geliebt. Es ist praktisch und sieht modern aus, das hat mich überrascht. Es war mutig, dass man sich bei diesem Charakter ausgerechnet für Cremefarben entschieden hat, das kam unerwartet, aber hat dann echt fantastisch ausgesehen.“