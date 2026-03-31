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Triumph in Arezzo

Burgenländerin überbietet sogar Weltklassereiter

Burgenland
31.03.2026 08:00
Bianca Babanitz hebt mit „I Will Be Famous“ ab. Sein Name ist offenbar Programm.
Bianca Babanitz hebt mit „I Will Be Famous“ ab. Sein Name ist offenbar Programm.(Bild: Marco Proli Equestrian Photography)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Die Toscana Tour 2026 im italienischen Arezzo bestätigt einmal mehr ihren Ruf als internationales Highlight des Springsports. Dabei stellt eine Burgenländerin selbst Top-Reiter aus aller Welt in den Schatten: Bianca Babanitz vom „Team Pink Unicorn“ aus Purbach am Neusiedlersee.

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Seit Mitte März findet im Arezzo Equestrian Centre in Italien die Toscana Tour 2026 statt, bei der vier Wochen lang internationale Springprüfungen ausgetragen werden. Mit dabei bei den hochkarätigen Bewerben ist die Weltelite des Reitsports – und die Burgenländerin Bianca Babanitz. Im Sattel ihres noch relativ neuen Erfolgspferdes „I Will Be Famous“ gelang ihr nun eine Glanzleistung, die selbst erfahrene Konkurrenz blass aussehen ließ.

Eindrucksvoll an die Spitze
Das Duo, das erst seit vergangenem Sommer gemeinsam an den Start geht, präsentierte sich im Bewerb über 1,45 Meter in absoluter Bestform. Sowohl im Umlauf als auch im entscheidenden Stechen blieb das Paar fehlerfrei – ein Kunststück auf diesem Niveau. Doch damit nicht genug: Im verkürzten Parcours bewiesen Reiterin und Pferd zusätzlich Nervenstärke und Tempo. Mit einer Bestzeit von 39,46 Sekunden sicherten sie sich souverän den Sieg.

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Ein echter Meilenstein
Die Konkurrenz – das riesige Starterfeld bestand aus 78 Reitern – hatte das Nachsehen. Der spanische Topreiter Eduardo Alvarez Aznar musste sich mit seinem Pferd „Harlequin des Flagues“ knapp geschlagen geben und landete mit einem Rückstand von wenigen Zehntelsekunden auf Rang zwei.

Platz drei ging an den Kolumbianer Dayro Arroyave, der mit „Tundra d‘Amas Z“ ebenfalls eine fehlerfreie Runde im Stechen zeigte. Für Babanitz bedeutet dieser Triumph nicht nur einen sportlichen Höhepunkt, sondern auch den ersten gemeinsamen Sieg mit „I Will Be Famous“ – ein Meilenstein in ihrer noch jungen Partnerschaft.

So sehen strahlende Sieger aus.
So sehen strahlende Sieger aus.(Bild: zVg)

Doch dieser Erfolg war kein Einzelfall. Während der gesamten bisherigen Tour präsentierte sich die zierliche Burgenländerin in bestechender Form. Mit ihrem Pferd „Dakato“ überzeugte sie in der Gold Tour über 1,40 Meter mit konstant fehlerfreien Runden und sicherte sich Platzierungen im Top10-Spitzenfeld, darunter einen fünften und neunten Rang. Auch in der anspruchsvollen Gold Tour im Longines-Ranking-Bewerb über 1,45 Meter zeigte das Paar mit einem siebten Platz Klasse.

Ein Küsschen für den Champion...
Ein Küsschen für den Champion...(Bild: zVg)
Babanitz hat „I Will Be Famous“ erst im Sommer 2025 von der Tschechin Tereza Svoboda übernommen.
Babanitz hat „I Will Be Famous“ erst im Sommer 2025 von der Tschechin Tereza Svoboda übernommen.(Bild: zVg)

Und weiter geht‘s
Die Toscana Tour läuft noch bis zum 5. April, doch schon jetzt steht fest: Die erste Woche verlief für Bianca Babanitz äußerst erfolgreich. In der kommenden Woche wird die Burgenländerin erneut an den Start gehen und versuchen, an diese starken Leistungen anzuknüpfen.

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