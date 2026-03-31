Burgenländerin überbietet sogar Weltklassereiter

Eindrucksvoll an die Spitze

Das Duo, das erst seit vergangenem Sommer gemeinsam an den Start geht, präsentierte sich im Bewerb über 1,45 Meter in absoluter Bestform. Sowohl im Umlauf als auch im entscheidenden Stechen blieb das Paar fehlerfrei – ein Kunststück auf diesem Niveau. Doch damit nicht genug: Im verkürzten Parcours bewiesen Reiterin und Pferd zusätzlich Nervenstärke und Tempo. Mit einer Bestzeit von 39,46 Sekunden sicherten sie sich souverän den Sieg.