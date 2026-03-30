Silbergehalt in Sammlermünzen wird reduziert

„Die Änderung soll verhindern, dass die Münzen zum Gegenstand von Spekulationen auf die Edelmetallpreisentwicklung werden oder ihre Ausgabe aus haushaltsrechtlichen Gründen unzulässig würde“, teilte das deutsche Finanzministerium mit. Der Silberpreis lag am Montag bei 61,62 Euro je Feinunze (31,103 g) beziehungsweise 1,98 Euro pro Gramm. Die Preise für Edelmetalle wie Gold und Silber sind in den vergangenen Monaten aufgrund globaler Konflikte deutlich gestiegen. Einige Schmuckmarken setzen inzwischen verstärkt auf Platin.