Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an

Auch Silber auf Erholungskurs

Eine ähnliche Preisentwicklung zeigte sich auch beim Silber, das den Erholungskurs in der Früh ebenfalls fortsetzte. Hier wurde die Feinunze bei 89,20 Dollar gehandelt und damit um etwa 4 Dollar oder fast 5 Prozent höher als am Vortag. Der Silberpreis war mit den Marktturbulenzen am Montag bis auf 71 Dollar gefallen, nachdem er am vergangenen Donnerstag ein Rekordhoch bei über 121 Dollar erreicht hatte.