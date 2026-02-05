Weltgrößte Schmuckmarke setzt nun sogar auf Platin

„Wir sind eine Schmuckmarke, wir sind kein Silberhändler“, sagte de Pablos-Barbier weiter. Langfristig plant der Weltmarktführer, sein Portfolio umzubauen. Der Anteil von Silberschmuck soll von derzeit fast 60 Prozent auf etwa 20 Prozent sinken. Bereits im Jahr 2027 will Pandora mindestens die Hälfte des relevanten Silbersortiments auf die platinbeschichtete Variante umstellen. Diese Produkte basieren auf einer speziellen Metalllegierung und sind in der Herstellung kostengünstiger, behalten für die Kunden aber den Reiz eines Edelmetalls. Platin selbst ist zwar teurer als Silber, wird hier aber nur als Beschichtung verwendet.