Kritik am Land wegen Spielgruppen-Kürzungen

Wieder einmal zieht Vorarlbergs schwarz-blaue Landesregierung den Zorn der Opposition auf sich: Und wieder geht es um Bildungseinrichtungen für die Kleinsten. Wie das Land angekündigt hat, will es ab dem Jahr 2027 die Förderungen für Spielgruppen adaptieren. Bisher wurden die Einrichtungen nach jenen Monaten gefördert, in denen sie geöffnet hatten. So wurde etwa Geld für den Monat Dezember ausgezahlt – auch wenn die Einrichtung nur an einer Woche in diesem Monat geöffnet hatte. Nun soll das System umgestellt werden – gefördert werden nur noch die tatsächlichen Öffnungszeiten. Das bedeutet natürlich finanzielle Einbußen für die Spielgruppen.