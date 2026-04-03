Junge Mama kämpft gegen Tumor – jede Hilfe zählt!

Ihre große Hoffnung liegt nun in einer speziellen Behandlung in Salzburg, der sogenannten Cyber-Knife-Technik. Diese bietet laut Ärzten gute Chancen auf Heilung – wird jedoch von der Krankenkasse nicht übernommen. Die Kosten übersteigen die Möglichkeiten der Familie bei Weitem: „Ich kann nicht in Worte fassen, was für ein Stein mir und meiner Familie vom Herzen gefallen ist. Wir können endlich positiv in die Zukunft blicken“, zeigt sich die schwerkranke Villacherin dankbar. Schon bald kann die Behandlung losgehen.