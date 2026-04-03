Junge Mama kämpft gegen Tumor – jede Hilfe zählt!

Die Hilfsbereitschaft ist groß – dennoch wird weiterhin Unterstützung benötigt. Nur durch eine Spezialbehandlung in Salzburg hat eine junge Mama aus Villach noch Hoffnung auf Genesung.
Das Schicksal einer 30-jährigen Villacherin hat viele Leserinnen und Leser tief berührt: Die zweifache Mama kämpft gegen einen Hirntumor, der viel zu spät erkannt wurde. Mehrfach wurden ihre Beschwerden nicht ernst genommen. Trotz einer Operation konnte der Tumor dann leider nicht mehr vollständig entfernt werden – nun wächst er wieder.
Die Folgen sind dramatisch: Lähmungen im Gesicht und an den Stimmbändern, Schluckstörungen, Sehprobleme und ständiger Schwindel prägen den Alltag der jungen Mutter. Auch für die beiden Kinder – eine zweijährige Tochter und ein fünfjähriger Sohn – ist die Situation belastend.
Mit dem Kennwort „Behandlung“ helfen Sie einer Mutter beim Kampf gegen den Tumor.
Konto RLB Kärnten, IBAN: AT45 3900 0000 0591 9006 , lautend auf „Verein Krone-Leser helfen“
Ihre große Hoffnung liegt nun in einer speziellen Behandlung in Salzburg, der sogenannten Cyber-Knife-Technik. Diese bietet laut Ärzten gute Chancen auf Heilung – wird jedoch von der Krankenkasse nicht übernommen. Die Kosten übersteigen die Möglichkeiten der Familie bei Weitem: „Ich kann nicht in Worte fassen, was für ein Stein mir und meiner Familie vom Herzen gefallen ist. Wir können endlich positiv in die Zukunft blicken“, zeigt sich die schwerkranke Villacherin dankbar. Schon bald kann die Behandlung losgehen.
Der Verein „Krone-Leser helfen“ bittet daher erneut um Mithilfe, um der jungen Kärntnerin diese lebenswichtige Behandlung zu ermöglichen – und damit einer Familie eine Zukunft zu schenken. Jeder Beitrag zählt.
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