Nur noch Spezialbehandlung kann junge Mama retten

„Sie retten damit wirklich eine Familie!“

Wie belastend die Diagnose und gesundheitlichen Probleme für die ganze Familie sind, kann man sich wohl nur vorstellen. Doch nun die gute Nachricht: Laut Ärztin bestehen durch die moderne Technik in Salzburg gute Chancen auf eine vollständige Genesung: „Es ist das einzige nicht invasive, robotergesteuerte radiochirurgische System für die submillimeter genaue Bestrahlung von Hirntumoren – dadurch gibt es die Aussicht, dass meine Patientin wieder ganz gesund wird“, schildert sie. Mit Ihrer finanziellen Unterstützung „retten Sie wirklich eine Familie“.