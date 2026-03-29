Kopfverletzung! Bomber musste ins Krankenhaus

Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – empfing Landskron in der Unterliga Mitte Wölfnitz. Und der Bomber der Heimelf verletzte sich beim Aufwärmen am Kopf, musste ins Krankenhaus. Der Titelkampf bleibt nach dem 1:1 weiterhin spannend.