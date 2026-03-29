Diese Mega-Erfolgsserie endete nach elf Wintern

Schmerzliche Ausfälle

Eine Topbilanz fürs Ski-Ländle – auch wenn nun eine tolle Serie zu Ende gegangen ist. Denn erstmals seit der Saison 2014/15 gab es für den VSV keinen Weltcupsieg. Dank Hämmerle in Dongbeiya (Chn), sowie Mäggy Egger und Ortlieb bei den Abfahrten in St. Moritz (Sz) bzw. Soldeu (And) gab es aber wenigstens drei zweite Plätze zu feiern. Angesichts der verletzungsbedingten Ausfälle von Pinkelnig, die sich im Herbst 2025 das Kreuzband gerissen hatte, sowie von Liensberger und Egger (die beide ab Jänner ausfielen) aber immer noch eine gute Ausbeute.