Im Herzschlagfinale holte sich Rädler die Krone

Zweimal Plaz zwei für die Lecher Ladys

Ortlieb durfte sich dafür in ihrem Comebackwinter über Rang zwei in der Abfahrt von Soldeu freuen. Auch den zweiten Podestplatz für die VSV-Girls gab es in der Abfahrt. Mäggy Egger wurde in St. Moritz nur von Lindsey Vonn geschlagen. Doch auch die Saison der 25-Jährigen endete bereits im Jänner mit 152 Punkten und einem Kreuzbandriss bei der Abfahrt in Zauchensee.