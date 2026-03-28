Weltcup-„Durststrecke“geht für Olympia-Held weiter

Brutales Finish im Halbfinale

Daran änderte sich auch beim Finale in Mount Saint Anne (Kan) nichts. Der Heeressportler schaffte zwar recht souverän den Sprung ins Semifinale, wo er auch als Erster über den Zielsprung ging – auf den letzten Metern aber noch auf Rang vier durchgereicht wurde. Im kleinen Finale machte er es dann besser, holte sich mit dem Sieg Rang fünf in der Tageswertung und sicherte sich auch Platz fünf im Gesamtweltcup.