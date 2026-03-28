Weltcup-„Durststrecke“geht für Olympia-Held weiter

„Mit der Goldmedaille ist sehr viel Druck abgefallen“, hatte Snowboardcrosser Alessandro „Izzi“ Hämmerle gemeint, nachdem er in Livigno (It) den zweiten Olympiasieg fixieren konnte. Dennoch hätte der Gaschurner wohl zu gerne eine Durststrecke beendet, die nun schon mehr als zwei Jahre andauert.
Zwar konnte der 32-Jährige in seiner großartigen Karriere insgesamt bereits 19 Weltcupsiege einfahren, der bislang letzte datiert aber vom 17. März 2024, als Izzi im Montafon seinen fünften Heimtriumph holte.
Brutales Finish im Halbfinale
Daran änderte sich auch beim Finale in Mount Saint Anne (Kan) nichts. Der Heeressportler schaffte zwar recht souverän den Sprung ins Semifinale, wo er auch als Erster über den Zielsprung ging – auf den letzten Metern aber noch auf Rang vier durchgereicht wurde. Im kleinen Finale machte er es dann besser, holte sich mit dem Sieg Rang fünf in der Tageswertung und sicherte sich auch Platz fünf im Gesamtweltcup.
Lambert siegt, Ulbricht holt Kugel
Den gewann erstmals Leon Ulbricht (D), der gestern hinter Adam Lambert (Aus) Zweiter wurde. Bei den Damen konnte Charlotte Banks (Eng) mit dem zweiten Saisonsieg ihre bereits dritte große Kristallkugel fixieren. Die Niederösterreicherin Pia Zerkhold wurde in Kanada Siebte und beendete die Gesamtwertung auf Rang neun.
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