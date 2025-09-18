Bangen um Ski-Heldin: Pinkelnig schwer gestürzt!

Denn so groß der Kampfgeist der Vorarlbergerin auch sein mag: Mit 37 Jahren einen ganzen Winter aussetzen zu müssen und danach den Weg in die Weltspitze zurück zu finden, das würde wohl einer Ausnahmeüberwindung bedürfen. Umso bitterer, dass sich der schlimme Sturz nun ausgerechnet auf der künftigen Olympia-Schanze von Predazzo zutrug …