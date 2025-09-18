Vorteilswelt
Drama in Pedazzo

Bangen um Ski-Heldin: Pinkelnig schwer gestürzt!

Ski Nordisch
18.09.2025 20:03
Drama um Eva Pinkelnig
Drama um Eva Pinkelnig(Bild: Tröster Andreas)

Was für ein bitterer Abend für Österreichs Nordischen Ski-Sport: Ausgerechnet bei der Generalprobe für die Olympischen Winterspiele im kommenden Februar hat sich Österreichs Super-Adler Eva Pinkelnig im norditalienischen Predazzo bei einem Sturz wahrscheinlich eine schwere Verletzung zugezogen! Erster Verdacht: Kreuzbandriss im linken Knie – was ein Verpassen von Olympia und das Karriereende nach sich ziehen würde …

0 Kommentare

Denn so groß der Kampfgeist der Vorarlbergerin auch sein mag: Mit 37 Jahren einen ganzen Winter aussetzen zu müssen und danach den Weg in die Weltspitze zurück zu finden, das würde wohl einer Ausnahmeüberwindung bedürfen. Umso bitterer, dass sich der schlimme Sturz nun ausgerechnet auf der künftigen Olympia-Schanze von Predazzo zutrug …

Heftige Schmerzensschreie
Was konkret passiert war: Pinkelnig, nach dem 1. Durchgang auf Platz 10, verkantete bei ihrer Landung im Finale des Springens, knickte um und schlitterte den Auslauf noch einige Meter weiter Richtung Zielraum. Sofort griff sie sich ans linke Knie – begleitet von heftigen Schmerzensschreien …

Sofort eilten Sanitäter und Betreuer der Vorarlbergerin zu Hilfe, minutenlang wurde sie vor Ort versorgt. Eine gespenstische Ruhe machte sich alsbaldig breit, die gerade noch gelöste Stimmung im Zielraum war völlig verflogen. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit wurde Pinkelnig schließlich abtransportiert, eine Untersuchung im Spital soll nun klären, ob sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten.

Porträt von krone Sport
krone Sport
