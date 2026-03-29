Papst-Appell am Palmsonntag: „Legt Waffen nieder!“

Papst richtete in seiner Predigt Friedensaufruf

Der Papst richtete in seiner Predigt einen Friedensaufruf. „Wenn wir Jesus ansehen, der für uns gekreuzigt wurde, sehen wir die Kreuzigung der Menschheit. In den Wunden Jesu erkennen wir die Verletzungen so vieler Frauen und Männer unserer Zeit. In seinem letzten Schrei hören wir das Weinen derer, die niedergeschlagen sind, derjenigen, die ohne Hoffnung sind, der Kranken, der Einsamen. Und vor allem hören wir das Stöhnen aller, die von Gewalt unterdrückt werden, und aller Opfer des Krieges“, so der Papst.