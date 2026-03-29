Premiere für Leo XIV.
Papst-Appell am Palmsonntag: „Legt Waffen nieder!“
Mit einer feierlichen Palmsonntagsmesse im Vatikan hat die vorösterliche Karwoche begonnen. Vor Tausenden Menschen auf dem Petersplatz warb Papst Leo XIV. eindringlich um ein Ende der Kriege in der Welt, die niemals durch den christlichen Glauben zu rechtfertigen seien. „Legt die Waffen nieder, denkt daran, dass ihr Brüder und Schwestern seid!“, lautete sein Friedensappell. Für Leo XIV. ist es das erste Osterfest als Papst.
Der Pontifex führte die Prozession der Kardinäle, Bischöfe und Zelebranten an, die mit Palmzweigen auf dem Platz einzogen. Zur Begrüßung schwenkten die in Rom versammelten Pilger Ölzweige.
Diese erinnern an den Einzug Jesu in Jerusalem. Der Platz vor dem Petersdom ist mit Blumen geschmückt. Schon in den Tagen vor der Feier wurden Tausende Stühle für die Besucher aufgestellt.
Fotos von der Palmprozession am Petersplatz:
Papst richtete in seiner Predigt Friedensaufruf
Der Papst richtete in seiner Predigt einen Friedensaufruf. „Wenn wir Jesus ansehen, der für uns gekreuzigt wurde, sehen wir die Kreuzigung der Menschheit. In den Wunden Jesu erkennen wir die Verletzungen so vieler Frauen und Männer unserer Zeit. In seinem letzten Schrei hören wir das Weinen derer, die niedergeschlagen sind, derjenigen, die ohne Hoffnung sind, der Kranken, der Einsamen. Und vor allem hören wir das Stöhnen aller, die von Gewalt unterdrückt werden, und aller Opfer des Krieges“, so der Papst.
Straffes Programm
Rund 1,7 Milliarden katholische und evangelische Christen in aller Welt beginnen am Palmsonntag die „Heilige Woche“, den Höhepunkt des Kirchenjahres. Am Sonntag vor Ostern werden traditionell Palmzweige in der kirchlichen Prozession mitgetragen, mit Weihwasser gesegnet und in den Häusern anschließend hinter Kruzifixe gesteckt.
Der nächste Höhepunkt der Karwoche ist der Gründonnerstag (2. April). Bei einem Gottesdienst um 17.30 Uhr in seiner Bischofskirche, der Lateranbasilika in Rom, nimmt der Papst selbst die traditionelle Fußwaschung vor. Wem er die Füße waschen wird, steht noch nicht fest.
Kreuzweg am Kolosseum
Am Karfreitag (3. April, 21.15 Uhr) nimmt Leo XIV. am Kreuzweg am Kolosseum teil. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass ein Papst bei diesem stimmungsvollen Ritual anwesend ist. Franziskus (2013-2025) musste zuletzt wegen seines Gesundheitszustands auf den Kreuzweg verzichten.
Die Osternacht feiert Leo XIV. am Karsamstag (4. April) um 21.00 Uhr. Der Festgottesdienst am Ostersonntag (5. April) beginnt um 10.00 Uhr. Um 12.00 Uhr spendet der Papst von der Mittelloggia des Petersdoms den traditionellen Segen „Urbi et orbi“.
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