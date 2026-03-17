Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuanfang im Vatikan

Papst Leo XIV. wohnt nun wieder am Petersplatz

Ausland
17.03.2026 12:52
Neues Leben für 13 Jahre leere Räume: Papst Leo XIV. bezieht wieder den Apostolischen Palast.
Neues Leben für 13 Jahre leere Räume: Papst Leo XIV. bezieht wieder den Apostolischen Palast.(Bild: EPA/FABIO FRUSTACI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach 13 Jahren Stille hinter den prunkvollen Mauern des Apostolischen Palasts ist es wieder lebendig: Papst Leo XIV. hat sein seit Langem ungenutztes Appartement bezogen. Die Renovierungsarbeiten dauerten neun Monate, und was dort nun entstanden ist, verbindet historische Substanz mit moderner Funktionalität.

0 Kommentare

Wie der Vatikan mitteilte, bezog Leo XIV. das Appartement gemeinsam mit seinen engsten Mitarbeitern und verbrachte darin die Nacht auf Sonntag. Die Räumlichkeiten umfassen unter anderem Schlafzimmer, eine Kapelle, eine Bibliothek, ein Büro, ein Esszimmer und einen besonderen Raum, von dem aus der Papst traditionell sonntags das Angelusgebet auf dem Petersplatz spricht.

Große Teile neu gestaltet
Während der Renovierung wurden unter anderem Schäden am Dach abgedichtet und Renaissance-Gesimse aus Travertin gesichert, die durch Witterung und Verschmutzung gelockert waren, berichtete die römische Tageszeitung „Il Messaggero“.

Die Arbeiten wurden von der Gouverneurin der Vatikanstadt, Raffaella Petrini, begleitet, die regelmäßig Baustellenbesuche durchführte.

Neu gestaltet wurden auch die oberen Etagen, die sogenannte Mansarde: Hier entstanden Schlafzimmer, Nebenräume, eine kleine Kapelle und ein Bereich mit Fitnessgeräten. Für die Haushaltsführung sind künftig Ordensschwestern verantwortlich. Papst Leo XIV. wird das Appartement gemeinsam mit seinen beiden Sekretären nutzen.

Lesen Sie auch:
Papst Leo XIV. zieht in den Apostolischen Palast – und das nicht allein.
Vatikan-WG
Papst will mit Brüdern Wohngemeinschaft gründen
20.08.2025
Lange verschlossen
Leo XIV. ließ versiegelte Gemächer wieder öffnen
11.05.2025

Appartement ein symbolträchtiger Ort
Das Appartement gilt als symbolträchtiger Ort im Vatikan. Mit der Rückkehr des Papstes wird das Gebäude nun wieder dauerhaft genutzt. Seit seiner Wahl im Mai hatte Robert Francis Prevost zunächst ein anderes Vatikan-Gebäude bewohnt, das früher für Kardinäle vorgesehen war.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
17.03.2026 12:52
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf