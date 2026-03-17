Neuanfang im Vatikan
Papst Leo XIV. wohnt nun wieder am Petersplatz
Nach 13 Jahren Stille hinter den prunkvollen Mauern des Apostolischen Palasts ist es wieder lebendig: Papst Leo XIV. hat sein seit Langem ungenutztes Appartement bezogen. Die Renovierungsarbeiten dauerten neun Monate, und was dort nun entstanden ist, verbindet historische Substanz mit moderner Funktionalität.
Wie der Vatikan mitteilte, bezog Leo XIV. das Appartement gemeinsam mit seinen engsten Mitarbeitern und verbrachte darin die Nacht auf Sonntag. Die Räumlichkeiten umfassen unter anderem Schlafzimmer, eine Kapelle, eine Bibliothek, ein Büro, ein Esszimmer und einen besonderen Raum, von dem aus der Papst traditionell sonntags das Angelusgebet auf dem Petersplatz spricht.
Große Teile neu gestaltet
Während der Renovierung wurden unter anderem Schäden am Dach abgedichtet und Renaissance-Gesimse aus Travertin gesichert, die durch Witterung und Verschmutzung gelockert waren, berichtete die römische Tageszeitung „Il Messaggero“.
Die Arbeiten wurden von der Gouverneurin der Vatikanstadt, Raffaella Petrini, begleitet, die regelmäßig Baustellenbesuche durchführte.
Neu gestaltet wurden auch die oberen Etagen, die sogenannte Mansarde: Hier entstanden Schlafzimmer, Nebenräume, eine kleine Kapelle und ein Bereich mit Fitnessgeräten. Für die Haushaltsführung sind künftig Ordensschwestern verantwortlich. Papst Leo XIV. wird das Appartement gemeinsam mit seinen beiden Sekretären nutzen.
Appartement ein symbolträchtiger Ort
Das Appartement gilt als symbolträchtiger Ort im Vatikan. Mit der Rückkehr des Papstes wird das Gebäude nun wieder dauerhaft genutzt. Seit seiner Wahl im Mai hatte Robert Francis Prevost zunächst ein anderes Vatikan-Gebäude bewohnt, das früher für Kardinäle vorgesehen war.
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