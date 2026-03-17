Papst Leo XIV. wohnt nun wieder am Petersplatz

Wie der Vatikan mitteilte, bezog Leo XIV. das Appartement gemeinsam mit seinen engsten Mitarbeitern und verbrachte darin die Nacht auf Sonntag. Die Räumlichkeiten umfassen unter anderem Schlafzimmer, eine Kapelle, eine Bibliothek, ein Büro, ein Esszimmer und einen besonderen Raum, von dem aus der Papst traditionell sonntags das Angelusgebet auf dem Petersplatz spricht.