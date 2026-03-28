Papst ruft zur Umverteilung des Reichtums auf

Treffen mit Jugendlichen

Nach seiner Ansprache traf Leo XIV. Katholiken und Jugendliche des zweitkleinsten Staates der Welt. „Das Fürstentum Monaco ist ein kleiner kosmopolitischer Staat, in dem zur Vielfalt der Herkunft auch weitere Unterschiede sozioökonomischer Art hinzukommen. In der Kirche werden solche Unterschiede jedoch niemals zu Anlass für eine Einteilung in soziale Klassen, sondern im Gegenteil: Alle werden als Personen und als Kinder Gottes aufgenommen“, so Leo XIV. bei seinem Treffen mit der katholischen Gemeinschaft in der Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis.