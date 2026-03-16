Papst mahnt Presse: „Krieg ist kein Videospiel“

Pressearbeit sei „heikler denn je“

Besonders in Kriegszeiten müsse sich der Journalismus davor hüten, zum Propagandainstrument zu werden. „Die Aufgabe der Journalisten, Nachrichten zu prüfen, damit sie nicht zum Sprachrohr der Macht werden, ist dringender und heikler denn je, ich würde sagen, wesentlich“, so der Papst bei einer Audienz mit Journalisten der RAI-Nachrichten Tg2 anlässlich des 50. Gründungsjubiläums.