Sie stehen seit 125 Jahren für Natur und Sport

Die Verbindung von Bewegung und frischer Luft begleitet sie seit 125 Jahren: Die Naturfreunde Kärnten feiern ihr Jubiläum im „Haus der Musik“ in St. Stefan im Lavanttal. Und ein langjähriges Mitglied gratulierte persönlich: Landeshauptmann Peter Kaiser.
Seit 50 Jahren ist er Mitglied, vergangene Woche durfte er gratulieren: Landeshauptmann Peter Kaiser besuchte die Naturfreunde Kärnten bei ihrer Jubiläumsfeier. Seit unglaublichen 125 Jahren engagiert sich die Freizeit- und Umweltorganisation in Kärnten. Im Fokus stehen die Natur, Umweltschutz, Sport und Bewegung.
Jubiläum im Lavanttal
Im „Haus der Musik“ in St. Stefan im Lavanttal wurde gefeiert. Aktuell gibt es immerhin knapp 9000 Mitglieder – und das alleine in den 34 Ortsgruppen in Kärnten. Jede davon organisiert selbstständig Aktivitäten und Veranstaltungen, maßgeschneidert auf die Bedürfnisse und Interessen ihrer Mitglieder. Außerdem werden mehr Feriencamps für über 200 Kinder und Jugendliche angeboten, elf Kletter- und Boulderanlagen, Naturfreundehäuser und Hütten als Ausgangspunkte für Outdoor-Abenteuer und Übernachtungsmöglichkeiten betrieben.
Vor allem das Engagement und Ehrenamt lobt Kaiser: „Ihr seid gemeinsam mit den anderen alpinen Organisationen Anwälte der Natur.“ Die Natur müsse für nachfolgende Generationen bestmöglich geschützt werden.
„Über Generationen hinweg haben die Naturfreunde gezeigt, dass Naturschutz und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können – und müssen. Gerade in einer Zeit, in der unsere Umwelt vor großen Herausforderungen steht, ist das Engagement von Organisationen wie den Naturfreunden wichtiger denn je. Sie leisten nicht nur wertvolle Bildungsarbeit, sondern schaffen auch Bewusstsein dafür, wie wir unsere einzigartige Kärntner Landschaft bewahren können – für uns und für kommende Generationen“, betont auch Landesrat Peter Reichmann.
Neue Spitze für Kärnten
Mit dem Jubiläum gehen auch zwei Personalentscheidungen einher: René Hafner wurde einstimmig zum neuen Landesvorsitzenden und damit zum Nachfolger von Philipp Liesnig gewählt. Benjamin Hell wird Klaus Bayer nach 27 Jahren als Landesgeschäftsführer ablösen.
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