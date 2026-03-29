Sie stehen seit 125 Jahren für Natur und Sport

„Über Generationen hinweg haben die Naturfreunde gezeigt, dass Naturschutz und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können – und müssen. Gerade in einer Zeit, in der unsere Umwelt vor großen Herausforderungen steht, ist das Engagement von Organisationen wie den Naturfreunden wichtiger denn je. Sie leisten nicht nur wertvolle Bildungsarbeit, sondern schaffen auch Bewusstsein dafür, wie wir unsere einzigartige Kärntner Landschaft bewahren können – für uns und für kommende Generationen“, betont auch Landesrat Peter Reichmann.