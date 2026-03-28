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Bereits jetzt sind die Sommercamps gut gebucht

Kärnten
28.03.2026 18:00
Zwischen Zirkus, Action und Tierwohl – in Kärnten findet sich für jedes kindliche Interesse ein ...
Zwischen Zirkus, Action und Tierwohl – in Kärnten findet sich für jedes kindliche Interesse ein richtiges Sommercamp.(Bild: zVg)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Bis die Sommerferien starten, dauert es noch! Wer aber nach einer Betreuung für seine Kinder sucht, sollte sich so langsam umsehen, denn die Plätze bei den Sommercamps sind schnell vergriffen.

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Reiten, Wildwasser-Rafting, Tennis oder doch Kunst und Theater? Kinder haben Hunderte Interessen, die mal länger, mal kürzer halten. Und fast genauso viele unterschiedliche Sommercamps gibt es in Kärnten. Denn wer nicht auf Oma und Opa zählen kann, muss sich in neun Wochen Sommerferien um eine Alternative für den energiegeladenen Nachwuchs kümmern.

Eigene Homepage mit den ganzen Möglichkeiten
Den optimalen Überblick über nahezu alle Camps bietet seit 14 Jahren Frau in der Wirtschaft mit ihrer Internetseite www.sommerbetreuung.at. „Unser Ziel ist es, Eltern rasch und unkompliziert einen vollständigen Überblick zu ermöglichen. Die Seite wird laufend aktualisiert – ein regelmäßiger Blick lohnt sich“, betont Astrid Legner, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten und FiW-Landesvorsitzende. Für Unternehmer, aber auch für alle anderen berufstätigen Eltern, sei Planungssicherheit unerlässlich.

Die Internetseite lässt sich bequem nach Region, Zeitraum oder Betreuungsform durchsuchen. Die Standesvertretung selbst bietet unter dem Motto „KinderKosmos Sommerexpress“ ein flexibel tageweise buchbares Ferienangebot in Klagenfurt. Außerdem gibt es eine Kooperation mit dem Educational Summer Lab im Lakeside Park. Für technikaffine Mädels wird die „Girls Only Woche“ im Technik-Camp in St. Andrä angeboten. In Flattach lockt ein Alpin-Entdecker-Camp.

Zitat Icon

Ferien dürfen nicht zur Bildungslücke werden. Qualitativ hochwertige Angebote fördern Talente, stärken Kompetenzen und schaffen Chancengleichheit.

Astrid Legner, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten

Am Gnadenhof Melcherhof in Grafenstein gibt’s etwa vom 27. bis 30. Juli und vom 10. bis 13. August Kinder-Erlebnistage mit Tierschutzprojekten und Naturabenteuern.

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