Bereits jetzt sind die Sommercamps gut gebucht

Eigene Homepage mit den ganzen Möglichkeiten

Den optimalen Überblick über nahezu alle Camps bietet seit 14 Jahren Frau in der Wirtschaft mit ihrer Internetseite www.sommerbetreuung.at. „Unser Ziel ist es, Eltern rasch und unkompliziert einen vollständigen Überblick zu ermöglichen. Die Seite wird laufend aktualisiert – ein regelmäßiger Blick lohnt sich“, betont Astrid Legner, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten und FiW-Landesvorsitzende. Für Unternehmer, aber auch für alle anderen berufstätigen Eltern, sei Planungssicherheit unerlässlich.