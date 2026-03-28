Lukas Pertl zeigte beim Europacuprennen in Portugal eine solide Leistung. Kurz vor dem Ziel gingen ihm aber die Kräfte aus, sprinteten ihn zwei Franzosen nieder. Dennoch zeigt sich der 30-Jährige zufrieden.
Richtung Top 15, vielleicht sogar in die Top Ten wollte Triathlet Lukas Pertl beim Europacuprennen in Quarteira (Por). Lange sah es diesbezüglich auch gut aus. Nach einer guten ersten und durchwachsenen zweiten Schwimmrunde hat der Pongauer am Rad ordentlich was bewegt, kämpfte sich nach vorne. „Ich habe versucht die Arbeit zu machen, die eigentlich für mehrere bestimmt gewesen wäre“, ärgerte sich Pertl, dass seine Kontrahenten wenig Interesse an einer Aufholjagd zeigten.
Im Lauf war er auch solide. Bis kurz vor Schluss sah es danach aus, als würde der 30-Jährige die Top 15 erreichen. Doch zwei Franzosen, die sich vorher in seinem Windschatten leicht ausruhen konnten, sprinteten ihn kurz vor dem Ziel nieder. Grundsätzlich zieht Pertl aber ein positives Fazit: „Es war genau das, was der Wettkampf erfüllen hat sollen. Ich merke, dass ich am Rad und laufend in Form bin. Ich glaube, der Zeiger zeigt in die richtige Richtung.“ Die nächste Standortbestimmung findet in zwei Wochen in China beim Asiencup statt.
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