Iran-Krieg warf Rennplan von Triathlet über Bord

Triathlet Lukas Pertl (Tri Team Hallein) startet Samstag im Continentalcup im portugiesischen Quarteira. Eigentlich wäre der Pongauer in Abu Dhabi an den Start gegagen. Die angespannte Situation im Nahen Osten zwang ihn aber zum kurzfristigen Umplanen.
Das World Championship Series-Rennen in Abu Dhabi stand ganz oben auf der Liste von Triathlet Lukas Pertl. In dieser Kategorie startet die Creme de la Creme, es wäre für ihn also ein Messen mit den Besten gewesen. Doch der Krieg im Iran und die angespannte Situation im gesamten Nahen Osten zwang den Pongauer jetzt kurzfristig zum Umplanen, denn das Rennen in Abu Dhabi wurde abgesagt. Als Ausweichrennen hat er sich den Europacup in Quarteira ausgesucht. Der Weltranglisten-73. ist aber nicht der einzige Top-Athlet, der den Bewerb in Portugal als Ausweichrennen fixiert hat. Zahlreiche, weitere starke Sportler gehen an den Start. „Es wird ein super Formcheck sein“, freut sich Pertl bereits auf seinen Start über die olympische Distanz.
„Die Top 15 wären richtig stark. Wenn es Richtung Top Ten geht, hätte ich meine Form von Lanzarote (Platz 14, Anm.) auch bestätigt, aber ich lass‘ mich überraschen“, lautet die Zielsetzung des 30-Jährigen. Geschwommen wird im 16 Grad kalten Atlantik, weswegen die Sportler einen Neoprenanzug tragen werden. Gelaufen wird an der Strandpromenade. „Ziemlich schön, wenn man Zeit zum Schauen hat“, lacht der Gasteiner, der aber im Rennen kaum Momente dafür finden wird.
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