Iran-Krieg warf Rennplan von Triathlet über Bord

Das World Championship Series-Rennen in Abu Dhabi stand ganz oben auf der Liste von Triathlet Lukas Pertl. In dieser Kategorie startet die Creme de la Creme, es wäre für ihn also ein Messen mit den Besten gewesen. Doch der Krieg im Iran und die angespannte Situation im gesamten Nahen Osten zwang den Pongauer jetzt kurzfristig zum Umplanen, denn das Rennen in Abu Dhabi wurde abgesagt. Als Ausweichrennen hat er sich den Europacup in Quarteira ausgesucht. Der Weltranglisten-73. ist aber nicht der einzige Top-Athlet, der den Bewerb in Portugal als Ausweichrennen fixiert hat. Zahlreiche, weitere starke Sportler gehen an den Start. „Es wird ein super Formcheck sein“, freut sich Pertl bereits auf seinen Start über die olympische Distanz.