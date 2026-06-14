Wer ist der Lieblingswirt der „Krone“-Leser?

Wirtshäuser sind nach wie vor Orte des Zusammenkommens und Eckpfeiler der Gesellschaft. Und genau deshalb suchen wir die Lokale, Gasthäuser und Bistros des Landes, wo das Glaserl schon am Tisch steht, bevor man die Jacke abgelegt hat, die Suppe und der Kuchen schmecken, und der Gastgeber auch einmal beim Witz lacht, der eigentlich nicht lustig ist.

Schicken Sie uns ihren liebsten Wirt und das Ihrer Meinung nach beste Lokal des Landes! Mit Angabe von Name, Gemeinde und kurzer Begründung ganz einfach an salzburg@kronenzeitung.at