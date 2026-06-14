Wer ist der Lieblingswirt der „Krone“-Leser?

Die „Salzburg Krone“ sucht den Ort, wo es das beste Schnitzerl, den einladendsten Gastgarten und den Wirt mit dem besten Schmäh gibt. Dabei wollen wir auf die Mithilfe der vielen Salzburger Leser natürlich nicht verzichten. Schicken Sie uns ihre Favoriten und Lieblinge!
Dass das Schnitzerl nur im Butterschmalz gebacken werden soll, und das Bier frisch gezapft am besten schmeckt, das ist kein Geheimnis. Das ganze Bundesland ist voll von lauschigen Gastgärten, gemütliche Stuben und Wirtsleuten, die sich um das Wohl ihrer Gäste noch persönlich kümmern. Gemeinsam mit ihnen, den Lesern der „Salzburg Krone“, wollen wir die Lieblingswirte des Landes finden.
Immer mehr Wirtsleute hadern in turbulenten Zeiten aber mit hohen Preisen und folglich auch mancherorts mit dem Ausbleiben der Gäste. Manche Gastronomen haben den Kampf in den vergangenen Jahren sogar aufgegeben und ihren einst florierenden Betrieb zugesperrt. Die „Krone“ glaubt an die Wirtshauskultur, ihre Stammtische und vor allem an die Gäste. Dabei geht es uns bei dieser gemeinsamen Suche nicht um die Besten der Besten, die Feinsten oder Schönsten. Es geht um den Wohlfühlfaktor und um den guten Geschmack.
Der Stammwirt weiß, was der Gast trinken will
“Reinkommen und wohlfühlen, Freunde treffen – das ist es, was ein Lieblingslokal ausmacht“, sagt Ernst Pühringer. Salzburgs Tourismus und Gastro-Sprecher weiß, wovon er spricht. Selbst betreibt er den Gasthof „Hölle“ in der Stadt Salzburg und kennt die schönen und die harten Seiten des Gewerbes. Hohe Betriebskosten, ausbleibende Gäste, und 80 Stunden Wochen. Dennoch liebt Pühringer seinen Beruf: „Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen.“
Wirtshäuser sind nach wie vor Orte des Zusammenkommens und Eckpfeiler der Gesellschaft. Und genau deshalb suchen wir die Lokale, Gasthäuser und Bistros des Landes, wo das Glaserl schon am Tisch steht, bevor man die Jacke abgelegt hat, die Suppe und der Kuchen schmecken, und der Gastgeber auch einmal beim Witz lacht, der eigentlich nicht lustig ist.
Schicken Sie uns ihren liebsten Wirt und das Ihrer Meinung nach beste Lokal des Landes! Mit Angabe von Name, Gemeinde und kurzer Begründung ganz einfach an salzburg@kronenzeitung.at
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